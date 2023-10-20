قناة النهار صريح جدا : الجزائريون ينصرون لفلســــ.طين في مسيرات شعبية حاشدة بقلم قناة النهار نشر في 20 أكتوبر 2023 - 13:23 شارك غرِّد أرسل 78 0 صريح جدا : الجزائريون ينصرون لفلســــ.طين في مسيرات شعبية حاشدة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/ObQq7 اقرأ أيضا الفرصة الثانية: "شاب تغيرت حياته بسبب رفيق السوء لي دخلو للطريق العوجة بالكاشيات والسريقة" قناة النهار 06 أكتوبر طالع هابط: بنايات فارغة بالقليعة تتحول لأوكار للجـ ـريمة.. "سامحين فيهم منذ 5 سنوات" قناة النهار 01 أكتوبر عنابة : راضية تناشد السلطات العليا التدخل لأجل مساعدتها في إجراء عملية جراحية مستعجلة قناة النهار 02 أكتوبر بلماضي : آيت نوري تعرض لإصابة في فريقه سنرى التقرير الطبي و إمكانية تعويضه قناة النهار 10 أكتوبر صحة: مواعيد علاج تصل إلى سنة .. مرضى تحت رحمة الإنتظار قناة النهار 04 أكتوبر أعلام فلسطين تزين شرفات العمارات والشوارع تحضيرا للمسيرة نصرة لغزة قناة النهار 18 أكتوبر سامية طبوش: التوظيف في الجزائر يعتمد على المظهر لهذا السبب قناة النهار 06 أكتوبر عين تموشنت: مواطنون بذرفون الدموع خلال إلقاء طالب فلســـ.طيني لكلمته قناة النهار 20 أكتوبر صريح جدا:مصروف المدرسة..كم يخصص الجزائريون لأبنائهم يوميا؟ قناة النهار 15 أكتوبر بق الفراش.. يثير الهلع بين الفرنسيين قناة النهار 30 سبتمبر