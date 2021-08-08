قناة النهار صريح جدا / الجمعيات الخيرية في المسيلة دور فعال في ظل أزمة كورونا بقلم قناة النهار نشر في 08 أوت 2021 - 09:17 المسيلة شارك غرِّد 30 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=969855 اقرأ أيضا وصول طائرتين عسكريتين تحملان مليون جرعة من اللقاح و750 جهاز لتكثيف الأوكسيجين قناة النهار 31 جويلية تساؤلات: جمعيات تتحرك في مبادرات لجمع التبرعات لشراء مكثفات أكسجين لمرضى كوفيد 19 قناة النهار 28 جويلية طالع هابط: النوي يقصف الجميع ويحمل مسؤولية تفشي كورونا للشعب .. ربي يهديكم فيقو قناة النهار 25 جويلية الفنانة شافية بوذراع تنصح الجزائريين بإتباع الإجراءات الوقائية لتفادي الإصابة بفيروس كورونا قناة النهار 21 جويلية