قناة النهار صريح جدا: الدراسة، العمل.. هذه هي معايير النجاح لدى الجزائريين بقلم النهار أونلاين نشر في 07 ماي 2023 - 10:52 شارك غرِّد أرسل 137 0 صريح جدا: الدراسة، العمل.. هذه هي معايير النجاح لدى الجزائريين. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/M89ju اقرأ أيضا وزير التربية يشرف على إنطلاق إمتحان إثبات المستوى قناة النهار 02 ماي جزائريون: نبيل .. قصة شاب إستثمر في صناعة الأجبان ويبحث عن الدعم قناة النهار 24 أفريل غليزان : تضرر محاصيل إنتاج الحبوب بالمحيطات غير المسقية و الفلاحون يحولونها الى أعلاف قناة النهار 25 أفريل الكتكوتة زهرة تطرب بلاطو النهار بأغنية "من زينو نهار اليوم" مع الفنان القدير عبد القادر شاعو قناة النهار 21 أفريل سمير ميستر في تصريح حول ما حدث بينه وبين كريمو بسبب تصوير "زووم".. قناة النهار 18 أفريل أحلام قواسمي: لن أسجل أغنية حتى أكون راضية عليها ولازم تكون خاصة بي وحصرية قناة النهار 18 أفريل مداهمات لأعوان المراقبة لمحلات تحضير الحلويات الشرقية بوهران..الوسخ في كل مكان والغرلو معشش قناة النهار 16 أفريل "🤣🤣بلال :"درت مقالب إستفزاز وكي نشوف الضـ.ـحية راح يلجأ للعنف نحبّس قناة النهار 21 أفريل مشاكل الفلاحين بحاجة إلى صوت .. أين هو الإتحاد الوطني للفلاحين قناة النهار 04 ماي الشيخ النوي: صيادون شباب بشاطئ الباخرة المحطمة راهم ضايعين.. يناشدون السلطات للنظر إليهم قناة النهار 25 أفريل