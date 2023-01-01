قناة النهار صريح جدا: السنة الجديدة 2023 هذه هي أمنيات الجزائريين بقلم قناة النهار نشر في 01 جانفي 2023 - 10:07 صريح جدا شارك غرِّد أرسل 35 0 صريح جدا: السنة الجديدة 2023 هذه هي أمنيات الجزائريين إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/JSVBH اقرأ أيضا المسيلة: تسمين الماشية تحضيرا للشهر الفضيل.. عادة الموالين من جيل إلى جيل قناة النهار 24 ديسمبر رئيس الجمهورية: مهما كانت علاقتنا طيبة مع فرنسا لن ننسى ملف الذاكرة قناة النهار 22 ديسمبر تساؤلات: الأمراض الحديثة .. هذه هي التقنيات الجديدة للكشف عنها قناة النهار 17 ديسمبر فاسألوا : إحذر من التفسيق و التكفير قناة النهار 16 ديسمبر رب عائلة من ذوي الهمم يتحدى إعاقته بقيادة سيارة بعد إدراج تعديلات عليها بسكيكدة قناة النهار 19 ديسمبر "زين عامر: "ما نأمن لا بموتسيبي لا بإنفانتينو.. وهذه المنظمات اعتبرها" مافيا قناة النهار 11 ديسمبر تساؤلات: مراجعة نظام الأجور والمنح .. كيف سيساهم في تحسين القدرة الشرائية للمواطن قناة النهار 26 ديسمبر الإبتزاز،التنمر وجرائم جنـ.سية ضد الأطفال عبر الأنترنت .. خبراء يرافعون لحمايتهم قناة النهار 13 ديسمبر "رئيس الجمهورية ينبهر بالصناعة الميكانيكية العسكرية ويوجّه رسالة .."بركاونا من التركيب فقط قناة النهار 14 ديسمبر طيب معانا /حساء البسباس😋😋 الدجاج على الطريقة الهندية مع أرز ريزوتو .. تحلية بالفراولة🍓🍓 قناة النهار 11 ديسمبر