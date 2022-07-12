قناة النهار صريح جدا: الضيافة.. عندما يصبح الكرم أسير الميزانية بقلم قناة النهار نشر في 12 جويلية 2022 - 10:27 صورة مركبة شارك غرِّد أرسل 49 0 صريح جدا: الضيافة.. عندما يصبح الكرم أسير الميزانية إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/XuLnP اقرأ أيضا فلسـ.طين: غلاء في أسعار الأضاحي بغزة..الجزائر حاضرة بدعمها قناة النهار 08 جويلية الحجاج يواصلون رمي الجمرات ويقدمون تهاني العيد قناة النهار 10 جويلية صريح جدا: بسبب غلاء المعيشة.. جزائريون يفضلون حفل زفاف بسيط قناة النهار 06 جويلية القاذف" بتصميم دبابة..سلاح بقدرة قتـ.ـالية عالية" قناة النهار 05 جويلية شاهد.. طائرات الدرون تزين سماء وهران بالعلم الوطني إحتفالا بعيد الإستقلال قناة النهار 25 جوان طالع هابط: الشيخ النوي.. شاهد اطفال يسبحون في برك مائية ويتحدون المـ ـوت قناة النهار 22 جوان مدرب الرباع بيداني .. عندنا رياضي قادر يشرف الجزائر في أي منافسة وسيحقق الميدالية الذهبية في 2024 قناة النهار 04 جويلية "المدير العام للصيدلية المركزية :" دخول 100 صنف من أدوية السرطان قناة النهار 23 جوان شاهد ماذا قال رياضي إيطالي لرئيس الإتحادية الجزائرية لألعاب القوى قناة النهار 28 جوان مريم..قصة معاناة حرمتها الإعاقة من العيش كأقرانها قناة النهار 03 جويلية