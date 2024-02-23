قناة النهار صريح جدا / العاطفة الزائدة .. هكذا تؤثر على قرارات الجزائريين بقلم بوعلام عادل نشر في 23 فيفري 2024 - 09:56 صريح جدا شارك غرِّد أرسل 84 0 صريح جدا / العاطفة الزائدة .. هكذا تؤثر على قرارات الجزائريين رابط دائم : https://nhar.tv/iQGRJ اقرأ أيضا خطير جدا.. مشاهد صادمة لسفينة تغرق على المباشر في سواحل فوكة !! قناة النهار 11 فيفري الأغواط : إقتناء ما يزيد عن الحاجة .. سلوكيات تطبع بعض المواطنين قبل رمضان قناة النهار 19 فيفري صريح جدا / هل يقبل الجزائري الزواج من إمرأة تكبره سنا ؟ قناة النهار 16 فيفري ليليا بحريس .. موهبة صاعدة في الرقص الكلاسيكي قناة النهار 14 فيفري صريح جدا / سوء الظن بالآخرين .. سلوك يدمر العلاقات الإجتماعية ! قناة النهار 03 فيفري صريح جدا : القطيعة بين الإخوة..هكذا هانت عليهم الرحم التي جمعتهم قناة النهار 06 فيفري صريح جدا / منح الفرص بعد الخيانة .. قوة أم الضعف ؟ قناة النهار 09 فيفري أمن : خلية المطاردة لرصد المناورين بالطرقات .. السرعة والفعالية في التدخل والردع قناة النهار 10 فيفري لن تُصدّق ..جزائري تزوّج 8 مرّات وعندو 30 طفل !! قناة النهار 15 فيفري طالع هابط: ترحيل قاطني السكنات الهشة بحيي سيدي بن تمرة وعين لورة إلى سكنات لائقة بتسمسيلت قناة النهار 11 فيفري