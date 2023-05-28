قناة النهار صريح جدا: المجاملة عند الجزائريين.. سلوك لتلطيف العلاقات أم نفاق بقلم النهار أونلاين نشر في 28 ماي 2023 - 09:44 شارك غرِّد أرسل 30 0 صريح جدا: المجاملة عند الجزائريين.. سلوك لتلطيف العلاقات أم نفاق. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/Gv4Bw اقرأ أيضا وهران : أعشاب ومستحضرات لتقوية وتنشيط ذاكرة المقبلين على الإمتحانات المصيرية قناة النهار 20 ماي في الحلوة والمرة" ثنائي ولا أروع😍 شاكر وشهيناز كوّنوا أسرة بعد قصة حب"😍 قناة النهار 08 ماي فرقة البياري تحجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة مخبأة بإحكام على متن شاحنة محملة بالبصل قناة النهار 10 ماي سيدي بلعباس : هكذا يتم تنظيف عربات ومسار الترامواي قناة النهار 20 ماي سفارة جنوب إفريقيا ترسل مساعدات إنسانية للأطفال الصحراويين بمخيمات تيندوف قناة النهار 14 ماي حجز 3113 كبسولة من نوع بريغابالين كانت مخبأة داخل خزان البنزين للسيارة قناة النهار 07 ماي سعيدة / البطاقية الوطنية للعائلات.. نحو الإستغناء عن الدفتر العائلي قناة النهار 16 ماي دفاتر الحج للبيع وإعلانات مغلوطة للإحتيال .. وكالات السفر تحذر قناة النهار 07 ماي ندوة صحفية للمنتخب الوطني لأقل من 17 سنة قبل مواجهة المغرب قناة النهار 09 ماي ميلة/ مجلس القضاء ينظم يوم دراسي حول جريمة تبييض الأموال قناة النهار 17 ماي