صريح جدا: المرأة الجزائرية ..هل يمكن أن ترى نفسها بدون مساحيق التجميل ؟

نقل قناة النهار تصريحات المرأة الجزائرية اذا بامكانها الخروج بدون ماكياج.

هذا ورفظت معظم النساء الجزائرية الخروج بدون مكياج فيما قالت اخريات أن المرأة الجزائرية التي ترفض الخروج بدون مساحين ليست لها ثقة في نفسها.

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بوغالي: المرأة الجزائرية لم تتخلّف يوما في الإنخراط التام لمسار الإنتاج الوطني

وقال رئيس المجلس الشعبي الوطني إبراهيم بوغالي، أن الجزائر الجديدة تكاتفت فيها المرأة الجزائرية إلى جانب الرجل للوصول ببلادنا إلى بر الأمان.

وأضاف بوغالي في اليوم الإعلامي من تنظيم وزارة التضامن الوطني بعنوان تشجيع المرأة للإنخراط في الإنتاج الوطني.

كما أن المرأة الجزائرية تبوأت مكانة خاصة، لما قدمته وتقدمه في كل المجالات السياسية والإقتصادية والإجتماعية.

كما أضاف بوغالي، أن المرأة الجزائرية لم تتخلف يوما في الإنخراط التام في مسار الإنتاج الوطني. خاصة وأن تحسين الإطار التشريعي كان الأثر البالغ في تحقيق العديد من المكاسب.

وأشار في ذات السياق، إلى أن المرأة هي نصف المجتمع ونصف طاقته. لذلك خصّها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون بالاهتمام.

بالمقابل كشف رئيس المجلس الشعبي الوطني في ذات السياق، أن المرأة الجزائرية تدرك بأن النجاح يقوم على البحث عن الإمكانيات وليس عن الأعذار.

مثمنا المجهودات التي تبذلها وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة على عروض الدعم والمساعدة التي توفرها للمرأة والأسرة.

وتابع بوغالي يقول:” أحيي مقاربة إشراك المجتمع المدني في هذا اللقاء للإنصات لانشغالاته”.

مذكّرا أن الجزائر إفتكت جائزة “التميز من أجل المتوسط” التي تنظمها الجمعية البرلمانية للمتوسط.