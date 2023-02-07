قناة النهار صريح جدا/ باتنة: هذا هو رأي المواطنين حول ظاهرة العنـ.ف المدرسي بقلم قناة النهار نشر في 07 فيفري 2023 - 08:27 شارك غرِّد أرسل 94 0 صريح جدا/ باتنة: هذا هو رأي المواطنين حول ظاهرة العنـ.ف المدرسي إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/p2XT6 اقرأ أيضا 😢 شـــــــــاهد..إخوة شهيد الواجب الوطني العقيد مناري مراد يرثونه بكلمات تدمع لها العين قناة النهار 24 جانفي بسبب إرتفاع عدد ضحايا القـ.اتل الصامت.. إقبال كبير على تكوين المرصصين قناة النهار 25 جانفي بطريقة هوليوودية .. الدرك يوقف شخصين ويحجز 5670 قرص مهلوس بنقاوس قناة النهار 22 جانفي الأمن يطيح بشبكة إجـرامية تمتهن السرقة وتسترجع أزيد من مليار سنتيم بإليزي قناة النهار 22 جانفي رئيس الجمهورية : المبادلات التجارية بين الجزائر وإيطاليا حققت في مدة قصيرة نتائج معتبرة قناة النهار 23 جانفي بسبب تزايد النساء المدخنات.. إرتفاع في نسبة المصابات بسرطان الرئة قناة النهار 03 فيفري بوقرة: ما أعجبني في مباراة اثيوبيا اليوم الى جانب الفوز الانضباط التكتيكي للاعبين قناة النهار 17 جانفي Algerino يصل إلى ملعب نيلسون مانديلا لإحياء حفل إختتمام الشان قناة النهار 04 فيفري النهار ترندينغ: الجزائر تبهر العالم بحفل إختتام "الشان" وصدمة للجزائريين بالخسارة في النهائي قناة النهار 05 فيفري مجتمع: "البركوكس" و"العصيدة".. أطباق تعود إلى موائد الجزائريين مع برودة الطقس قناة النهار 23 جانفي