قناة النهار صريح جدا: بحلوها ومرها.. هذه هي ذكريات الجزائريين في عام 2022 بقلم قناة النهار نشر في 28 ديسمبر 2022 - 08:51 صريح جدا شارك غرِّد أرسل 39 0 صريح جدا: بحلوها ومرها.. هذه هي ذكريات الجزائريين في عام 2022 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/oR7fE اقرأ أيضا شـــــاهد..وائل ووالده يؤديان أغنية "رانا جيناك" بطريقة رائعة قناة النهار 09 ديسمبر إنطلاق إحتفالات الديوان والقرقابو بولاية تيميمون قناة النهار 10 ديسمبر المسيلة: شاهد أين عثر أفراد الأمن الوطني ببوسعادة على الاقراص المهلوسة داخل التمر !!! قناة النهار 27 ديسمبر سائقو سيارات الأجرة.. نشاط محفوف بالمخاطر يهدد حياتهم قناة النهار 10 ديسمبر وزير الصحة : مستشفى زرالدة سيدخل حيز الخدمة في القريب العاجل قناة النهار 15 ديسمبر رئيس الجمهورية يشرف على افتتاح الطبعة الـ 30 لمعرض الإنتاج الجزائري قناة النهار 13 ديسمبر شاهدوا.. ملعب ميلود هدفي بوهران قبل أيام من انطلاق الشان قناة النهار 26 ديسمبر الشيخ النوي: موالون بسعيدة يناشدون رئيس الجمهورية والسبب تجريد أراضي السهوب من الحشائش والنباتات قناة النهار 27 ديسمبر يحيى طبيش: الفنان في الجزائر لا قيمة له لا ماديا ولا معنويا وأغلب الفنانين يعيشون حياة ضنكا قناة النهار 08 ديسمبر أحياء تعيش في الظلام بسبب غياب الإنارة.. والسلطات تراهن على تدارك الوضع بخنشلة قناة النهار 17 ديسمبر