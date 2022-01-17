صريح جدا: بعد خسارة الخضر مناصر ينتفض “مانحصلوش فالأرضية

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كما عاد مدرب الخضر للحديث عن البداية المخيّبة “في كأس افريقيا كل المنتخبات قوية وتملك مستويات كبيرة حتى بعض المنتخبات الصغيرة تريد اثبات نفسها أمام منتخبات تملك تاريخ كبير في الساحة الافريقية”.

أضاف “لم ننهزم أمام سيراليون، تعادلنا ليكن في علمكم”.

وقال مهندس التتويج بكان مصر “الضغط دائما نواجهه و أنا أحبه كثيرا، أحب المباريات التي تحمل في طياتها ذلك.

في المباراة الأولى تحملنا الضغط. سندخل مباراة غينيا الاستوائية بكل ثقة و التعادل الأخير لم يخيفنا صراحة”.

هذا وختم “في بعض الأحيان صحيح نواجه ضغوط سلبية عندما لا نسجّل مثلا، لكن أحب عندما تحدث هذه الأمور”.

كما تعثر الخضر في أول لقاء من كان الكاميرون أمام منتخب سيراليون بنتيجة التعادل السلبي. بملعب جابوما في إطار الجولة الأولى من المجموعة الخامسة لبطولة أمم إفريقيا 2021.

وفشل الخضر في تحقيق الفوز أمام المنتخب السيراليوني في حملة الدفاع عن اللقب القاري بعد التتويج المحقق سنة 2019 بمصر.

هذا وشهدت المباراة إرتفاعا كبيرا في درجة الحرارة ونسبة الرطوبة بمدينة دوالا. وهو ما أثر سلبيا على آداء أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي طيلة أطوار اللقاء.

كما وجه رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون رسالة دعم إلى أشبال الناحب الوطني جمال بلماضي. عقب تعثرهم في أول لقاء من كان الكاميرون أمام منتخب سيراليون.

بالمقابل كتب الرئيس تبون تغريدة عبر حسابه الرسمي على تويتر قال فيها: “ستبقون كبارا، برغم التعادل في مباراتكم الأولى في البطولة الإفريقية.”

قبل ان يضيف الرئيس قائلا:”نحن معكم دومًا وأبدًا، في السّراء والضّراء..موفقون بحول الله.”

كما تعادل الخضر سلبيا 0/0 أمام المنتخب السيراليوني الثلاثاء الماضي في أول خرجة له في كان الكامرون.