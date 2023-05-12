قناة النهار صريح جدا: بين التقليدي والعصري.. هذه هي مظاهر العمارة المشاركة في “باتيماتيك 2023” بقلم النهار أونلاين نشر في 12 ماي 2023 - 12:23 شارك غرِّد أرسل 5 0 صريح جدا: بين التقليدي والعصري.. هذه هي مظاهر العمارة المشاركة في “باتيماتيك 2023”. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/alX5y اقرأ أيضا "وزير التربية :"توظيف 12 ألف أستاذ تربية بدنية في الإبتدائيات تحسبا للدخول المدرسي المقبل قناة النهار 27 أفريل تطهير التعريفات الجمركية قطع الطريق أمام الغش وتضخيم الفواتير قناة النهار 23 أفريل أبطال "الدّامة " يتمنون عيد مبارك للشعب الجزائري قناة النهار 21 أفريل النعامة : جمعيات خيرية تقوم بزيارة المرضى أيام عيد الفطر المبارك قناة النهار 23 أفريل "رئيس الجمهورية :" المسؤولية ماشي كرسي وبرنوس أحمر مام تكون وزير تغلط تخلّص قناة النهار 06 ماي هذاماقاله وزير الإتصال بالنسبة للصحفيين الذين يطلبون إعتماد للعمل لصالح الإعلام الأجنبي قناة النهار 03 ماي والي المسيلة يكرم القارئ عبد العزيز سحيم بعمرتين قناة النهار 23 أفريل غرداية: قصر متليلي الشعانبة ..القديم.. تراث تاريخي ينتظر الترميم قناة النهار 29 أفريل عمي مختار.. 30 سنة في حرفة الإسكافي بمقابل مبلغ رمزي بمعسكر قناة النهار 05 ماي ميلة : بوتخماتن..التاريخ الذي تعيد وزارة الثقافة له الإعتبار قناة النهار 26 أفريل