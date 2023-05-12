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صريح جدا: بين التقليدي والعصري.. هذه هي مظاهر العمارة المشاركة في “باتيماتيك 2023”

بقلم النهار أونلاين
صريح جدا: بين التقليدي والعصري.. هذه هي مظاهر العمارة المشاركة في “باتيماتيك 2023”
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صريح جدا: بين التقليدي والعصري.. هذه هي مظاهر العمارة المشاركة في “باتيماتيك 2023”.

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