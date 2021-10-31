صريح جدا : بين العمل و الزواج..أيهما تختار المرأة الجزائرية

سلطت كاميرا النهار الضوء على قضية المرأة الجزائرية وهل تختار العمل أول الزواج. هذا وتباينت الآراء بين مؤيدة ومعارضة ومن تفضل الإثنين.

المرأة في جميع المجتمعات هي من أهم العناصر والموارد البشرية شئنا أم أبينا، فهي المنتجة والمستهلكة في آن واحد.

المرأة هي مصنع الرجال وأشباه الرجال والنساء وأشباه النساء. وقد تحرّرت المرأة في الآونة الأخيرة من الكثير من القيود التي كان الإسلام قد حرّرها منها قبل ما يقارب الألف وأربعمئة سنة.

تحرّرت المرأة من الذلّ والإهانة، تحرّرت من النظرة الدونية لها (إذا ما قارننا الحاضر بالماضي طبعا)، ومن كونها مجرد وسيلة للمتعة والترفيه.

ومن الجهل الذي تمثّل بعدم تعليم المرأة والاكتفاء بجلوسها في البيت وإن حدَث وتعلمت فلا تتعلم إلا القليل. تحرّرت من الظلم الواقع عليها نتيجة عدم مساواتها بالرجل على جميع الأصعدة.

بالمقابل، فلا ترث بل على العكس هي من يُورّث ولا تختار شريك حياتها ولا تقرر مستقبلها من نفسها، بمعنى آخر تحررت من معاني الوأد والاستعباد والبيع والشراء لكن بمعنى وقالب آخر يتناسب مع لغة القرن الواحد والعشرين.

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