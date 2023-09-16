قناة النهار صريح جدا: بين المدارس العمومية والخاصة.. أيهما يفضل الأولياء ؟ بقلم قناة النهار نشر في 16 سبتمبر 2023 - 08:52 صريح جدا شارك غرِّد أرسل 141 0 صريح جدا: بين المدارس العمومية والخاصة.. أيهما يفضل الأولياء ؟ إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/ZJUPL اقرأ أيضا طالع هابط: الشيخ النوي.. العجب في ورقلة .. "البريوكولاج ولصق برك في إعادة تهيئة ساحة الحجر" قناة النهار 10 سبتمبر مجـ.ـزرة مرورية بولاية الأغواط 7 وفيات و جريحين في غرفة الانعاش قناة النهار 08 سبتمبر أيام على الدخول المدرسي نقائص في المعدات بالمصالح الصحية للمؤسسات التربوية قناة النهار 08 سبتمبر الأودية النائمة.. خطر على السكان مع كل تهاطل للأمطار قناة النهار 06 سبتمبر خنشلة / أسامة.. شاب يطلق أول كتاب رقمي خاص بتلاميذ البكالوريا قناة النهار 01 سبتمبر بلماضي : رغم الظروف الصعبة أدينا المهمة على أكمل وجه قناة النهار 13 سبتمبر بسكرة / قبيل موسم جني التمور.. باكورة التمر مقصد مستعملي الطريق قناة النهار 07 سبتمبر عين الدفلى/ سكان الشيخ بن يحي بالعطاف يناشدون السلطات لحمايتهم من الفيضانات قناة النهار 14 سبتمبر بومرداس: مؤسسات تربوية تسابق الزمن لضمان دخول مدرسي هادئ قناة النهار 06 سبتمبر بحرقة كبيرة.. الحاجة مليكة!! طلبت عند النساء و كبرت وليدي ولكن شوفوا ماذا فعل !! قناة النهار 14 سبتمبر