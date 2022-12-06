قناة النهار صريح جدا: تحسين الخدمات الصحية.. مطلب الجزائريين بالنعامة بقلم قناة النهار نشر في 06 ديسمبر 2022 - 08:39 شارك غرِّد أرسل 18 0 صريح جدا: تحسين الخدمات الصحية.. مطلب الجزائريين بالنعامة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/n19NO اقرأ أيضا هبوب رياح قوية وقدوم أمطار غزيرة نهاية الأسبوع قناة النهار 23 نوفمبر رئيس الجمهورية : الجزائر تهدي للشقيقة كوبا محطة لتـوليـد الكهـرباء بالطاقـة الـشـمسية قناة النهار 17 نوفمبر قدوم إضطراب جوي محمل بأمطار رعدية..التفاصيل قناة النهار 05 ديسمبر كفيف يشكر قطر بطريقته الخاصة وميسي يتلقى تهديدات من ملاكم مكسيكي بسبب إهانته لقميص منتخب بلاده قناة النهار 29 نوفمبر فاسألوا : إبك على خطيئتك قناة النهار 28 نوفمبر تخلطت بين يحيى طبيش وسامية طبوش بسبب يحيى سمارة قناة النهار 01 ديسمبر السوروبان..طريقة ناجحة لتنمية قدرات التلاميذ ومواهبهم قناة النهار 20 نوفمبر حسين أشيو: ديشامب خبرة كبيرة في كرة القدم إكتسبها من إيمي جاكي قناة النهار 04 ديسمبر دلال خير/ أمّ تطلب المساعدة من أجل علاج أبنائها الذين نجوا من الموت مرّات عديدة.. ترقبوها قناة النهار 01 ديسمبر تساؤلات: ترسانة قانونية لتشجيع الاستثمار الخاص وتحسين مناخ الأعمال قناة النهار 26 نوفمبر