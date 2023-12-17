قناة النهار صريح جدا : جزائريون يروون قصصاً مؤثرة عن خذلان أقرب الناس إليهم بقلم قناة النهار نشر في 17 ديسمبر 2023 - 16:23 شارك غرِّد أرسل 47 0 صريح جدا : جزائريون يروون قصصاً مؤثرة عن خذلان أقرب الناس إليهم إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/1tfwh اقرأ أيضا مؤثر جدا ..عصـ.ـابة تسـ.ـرق ماشية كانت رزق عائلة بتيارت.." يطمعو في المرضى" قناة النهار 07 ديسمبر المدير التنفيذي لمجمع ستيلانتيس يكشف:" علامة جديدة ستدخل السوق الجزائرية" قناة النهار 14 ديسمبر تربية: خلاف بين المديرة والمعلمين يعطل دراسة تلاميذ مسعود بلقاضي قناة النهار 04 ديسمبر بعد فقدانه البصر تدريجيا .. الشاب لخضر يناشد المحسنين لإجراء عملية زرع الشبكية قناة النهار 08 ديسمبر صريح جدا : هذه هي المشاريع الإنتاجية التى تستهوي الشباب الجزائري قناة النهار 16 ديسمبر طالع هابط: النوي يحيي والي وهران بعد التدخل في قضية الفندق اللغز المتوقف منذ سنين قناة النهار 07 ديسمبر دلال خير: تشوهات جسدية جراء حروق من الدرجة الثالثة تسبب أزمة نفسية لرميساء قناة النهار 15 ديسمبر بلا زعاف مع أ.الدكتور نور الدين بكيس : علاش نكرهو المدير ؟ قناة النهار 28 نوفمبر جيجل: طارق .. عندما تصبح المؤسسة العقابية مهنة لمن لا مهنة له قناة النهار 02 ديسمبر بلا زعاف : هذا هو أخطر سؤال يطرح في العائلة الجزائرية؟ قناة النهار 30 نوفمبر