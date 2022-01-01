قناة النهار صريح جدا: جزائريون يريدون تحقيق أمانيهم في السنة الجديدة بقلم قناة النهار نشر في 01 جانفي 2022 - 08:54 صريح جدا شارك غرِّد أرسل 85 0 صريح جدا: جزائريون يريدون تحقيق أمانيهم في السنة الجديدة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/B2kVo اقرأ أيضا تراجع في درجات الحرارة تصل إلى مادون 6 درجة مئوية قناة النهار 13 ديسمبر والي بسكرة يوجه إنتقادات لادعة بسبب تأخر إنجاز ملعب جواري 4 سنوات قناة النهار 28 ديسمبر عرقاب : حتى الآن حققنا 60 كلغ من الذهب قناة النهار 20 ديسمبر صريح جدا: هكذا يقضي الجزائريون ليلة "الريفيون" ..! قناة النهار 31 ديسمبر الفلسطينيون يهنئون الخضر نتيجة تأهلهم للمباراة النهائية قناة النهار 16 ديسمبر صفاء واستقرار في الطقس إلى غاية يوم الأربعاء الوطني 12 ديسمبر مع نهاية السنة .. إهداء الورود طريقة جديدة يحتفل بها بعض الجزائريين قناة النهار 30 ديسمبر برج بوعريريج : زهرة..سيدة مؤثرة تزرع الأمل بعد تحديها لمرض السـ.ـرطان قناة النهار 23 ديسمبر كأس العرب: تنصيب شاشات عملاقة بمتنزه الصابلات لبث نهائي كأس العرب قناة النهار 18 ديسمبر وزير الصحة : لا ندرس تلقيح الأطفال حاليا قناة النهار 11 ديسمبر