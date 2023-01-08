قناة النهار صريح جدا : جزائريون يعترفون بأخطائهم ويطلبون الإعتذار بقلم قناة النهار نشر في 08 جانفي 2023 - 09:23 صريح جدا شارك غرِّد أرسل 72 0 صريح جدا : جزائريون يعترفون بأخطائهم ويطلبون الإعتذار إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/fZlHQ اقرأ أيضا جدلية العسل الأصلي والمغشوش.. كيف يُفرق المستهلك بينهما ؟ قناة النهار 30 ديسمبر صريح جدا : هذه هي أسباب إرتفاع حوادث المرور قناة النهار 26 ديسمبر عدالة: قرابة 27 مليار دولار قيمة الأموال المنهوبة وعود الرئيس تتجسد قناة النهار 25 ديسمبر سامية طبوش: تحية تقدير وإحترام للرئيس تبون بخصوص مبادرة لم شمل العرب قناة النهار 29 ديسمبر رغم تراجع الإقبال.. جزائريون يختتمون عامهم بالحلويات قناة النهار 31 ديسمبر مجتمع: خلطات توابل خاصة بالأطباق التقليدية الجزائرية .. مشروع عبير للأسترزاق قناة النهار 20 ديسمبر شاهد كيف أوقف الدرك سيارة طاكسي مملوءة بالمشروبات الكحولية بخميس مليانة 😮😮 قناة النهار 01 جانفي أدرار : وفد من أحفاد الشيخ عبد الكريم المغيلي في زيارة إلى معالم وآثار الشيخ المغيلي قناة النهار 22 ديسمبر انطلاق الملتقى محمد بن عبد الكريم المغيلي بعاصمة الطريقة التيجانية بالأغواط قناة النهار 18 ديسمبر ميلة : بين المآسي و الأفراح..مشاكل حلت وأخرى تنتظر والمسيرة تتواصل قناة النهار 31 ديسمبر