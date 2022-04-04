قناة النهار صريح جدا: جزائريون يفضلون إقتناء ملابس العيد خلال الأيام الأولى من شهر رمضان تخوفا من غلائها بقلم قناة النهار نشر في 04 أفريل 2022 - 09:06 شارك غرِّد أرسل 79 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور طالع أيضا: رابط دائم : https://nhar.tv/SPhmX اقرأ أيضا مجاهدة تطلب المساعدة للذهاب للكاميرون وتشجيع الخضر قناة النهار 15 مارس برامج تدخل الشبكة البرامجية الرمضانية تحمل محتوى ومضمون هادف قناة النهار 02 أفريل لعوافي: أشكر بلماضي على ثقته وأنا جاهز 100% لتقديم الإضافة للمنتخب الوطني قناة النهار 28 مارس برامج ترفيهية وفكاهية على شاشتكم في الشهر الكريم قناة النهار 02 أفريل وزيرة البيئة: مشكل النفايات مسؤولية الجميع وبتظافر الجهود سنجد حل لهذه المعضلة قناة النهار 23 مارس دير النية / بائع محڨور يمدلك باطل زكارة في مول الحانوت .. واش دير !! شوف الجزائري الشّهم قناة النهار 02 أفريل ارشديني: مشاكل العمل جعلتني كثير القلق قناة النهار 31 مارس السفير الروسي: دول غربية وأميركا تجاهلت مطالبنا ومخاوفنا من تمدد حلف الناتو قناة النهار 31 مارس عدوى إرتفاع الأسعار تمس مواد واسعة الإستهلاك خلال شهر رمضان قناة النهار 25 مارس صريح جدا: أم البواقي.. مشاكل بالجملة يعاني منها سكان مشتة الفرن بالجازية قناة النهار 16 مارس