صريح جدا : في يومها العالمي..جزائريون يهنؤون المرأة بكلمات معبرة

رسالة من مواطنة جزائرية للمرأة الجزائرية بمناسبة عيد المرأة من خلال برنامج صريح جدا.

“كوني متميزة فإن العالم لا يحتاج إلى مزيد من النسخ وفي شخصتك قولي أنا أعرف جيدا من أكون. لست محتاجة لتقييم أحد، أعشق شخصيتي حتى لو كرهها البعض. لم أخلق لكي أبهر الجميع يكفيني الثقة بنفسي و قوتي. هي أن أدوس على وجعي تحت قدماي وأمشي مبتسمة أمام كل من ينتظر سقوطي.

وفي حياتك قولي لما أعاشر لن أغدر وعندما أخسر لن أندم وعندما أبتعد لن أعود أبدا..