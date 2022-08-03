قناة النهار صريح جدا: راتب شهر جويلية..هكذا أنفقه الجزائريون بقلم قناة النهار نشر في 03 أوت 2022 - 09:52 صورة مركبة شارك غرِّد أرسل 22 0 صريح جدا: راتب شهر جويلية..هكذا أنفقه الجزائريون إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/hxPUD اقرأ أيضا الشيخ عمر عبد الكافي: عقل الإمام الغزالي إذا قارناه بأي عقل من القرن 20 فهذا يجرح مقامه قناة النهار 13 جويلية رطوبة عالية تصل إلى 80 بالمائة على المناطق الساحلية قناة النهار 13 جويلية تعليم عالي: ريان..من ذوي الهمم يعتلي منصة النجاح متخرجا الأول في دفعته تخصص إعلام آلي قناة النهار 15 جويلية الرئيس تبون: تونس هي دولة شقيقة بأتم معنى الكلمة ولم يسبق أن رأينا من الإخوة التوانسة أمرا سلبيا قناة النهار 31 جويلية وزير الداخلية : "كل شيء مهيأ لفتح الحدود مع تونس" قناة النهار 14 جويلية فاسألوا : قووا أنفسكم و أهليكم نارا قناة النهار 30 جويلية حكاية نجاح: من الإدمان إلى الإيمان.. ترقبوها الأربعاء على 21:30 قناة النهار 18 جويلية الفنان ديدين كلاش يفجر مفاجأة بمشاركته في فيلم على نتفليكس قناة النهار 01 أوت الشيخ عمر عبد الكافي: 99 بالمئة من الأباء لا يجيدون الاستماع لأبنائهم مما يخلق فجوة بينهم قناة النهار 13 جويلية فيض الروح / وإن لنفسك عليك حقا قناة النهار 23 جويلية