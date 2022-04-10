قناة النهار صريح جدا: ساعات النوم لدى الشباب الجزائري خلال شهر رمضان !! بقلم قناة النهار نشر في 10 أفريل 2022 - 10:04 شارك غرِّد أرسل 61 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور طالع أيضا رابط دائم : https://nhar.tv/CHsu5 اقرأ أيضا حديث الصحافة: 15 ألف معتمر سجّلوا منذ إعادة فتح العمرة قناة النهار 07 أفريل السفير الروسي: سنواصل إمداد أوروبا بالغاز شرط الدفع "بالروبل" قناة النهار 31 مارس رمضان 2022: إنطلاق أول رحلات العمرة لموسم 1443 قناة النهار 03 أفريل عفاف: مانيش موالفة بالتسول.. نجوع وماقدرتش نطلب الناس يعاونوني قناة النهار 05 أفريل منابر السلام: إصلاح ذات البين قصة أدخلاني في سلمكما كما أدخلتماني في حربكما قناة النهار 08 أفريل حاجة خفيفة مع جابالي / Cordon bleu قناة النهار 06 أفريل هذا ماقاله بلماضي حول سفيان فيغولي .." راهو واجد !!" قناة النهار 20 مارس رزق حلال : مُعاق يبيع الكاوكاو.." أنا ماشي مسكين واحد مايحتقرني قناة النهار 06 أفريل في ظلام الليل: عمي محمد.. حياتو دمرت بعد ما طلق وتفارق مع عائلته على جال السكنة قناة النهار 09 أفريل الرزق الحلال / إمرأة تتنقل مسافة طويلة للعاصمة من أجل بيع الكمامات .. المهم لقمة حلال قناة النهار 03 أفريل