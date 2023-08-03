قناة النهار صريح جدا: عمل الأطفال في العطلة.. الأولياء بين الرفض والقبول بقلم قناة النهار نشر في 03 أوت 2023 - 10:43 صريح جدا شارك غرِّد أرسل 52 0 صريح جدا: عمل الأطفال في العطلة.. الأولياء بين الرفض والقبول إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/FNjYr اقرأ أيضا وزير التربية : باعتماد معدل النجاح 10/20..نسبة النجاح في بكالوريا 2023 بلغت 50.63 % قناة النهار 17 جويلية صريح جدا: هذه هي هدايا النجاح في البكالوريا عند الجزائريين .. قناة النهار 20 جويلية البليدة : إنقطاع التيار كهربائي وضعف الشبكة يؤرق حياة القاطنين بقرواو قناة النهار 27 جويلية باتنة / أم شاركت حرة في البكالوريا تشجيعا لابنها فنجحت هي ورسب ابنها قناة النهار 18 جويلية العالم يعيش صيف غير مسبوق..تحذيرات من ارتفاع درجات الحرارة إلى مستويات قياسية قناة النهار 23 جويلية رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون يزور مقر مؤسسة هواوي بمقاطعة شنجن قناة النهار 21 جويلية وزير التربية: هؤلاء هم من تحصلوا على المراتب الثلاث الأولي وطنيا في الباكالوريا قناة النهار 17 جويلية طالع هابط: طريق عام بالعاصمة وكأنك في ليبيا أو سوريا أيام الحرب قناة النهار 20 جويلية شاهد..حـ.ـرائق مهولة بعدد من ولايات شرق الوطن قناة النهار 24 جويلية رئيس الجمهورية يغادر أرض الوطن متوجها إلى دولة قطر الشقيقة قناة النهار 15 جويلية