قناة النهار صريح جدا: عند الضيق.. هذا هو الشخص التي تلجأ إليه بقلم النهار أونلاين نشر في 11 ماي 2023 - 08:55 شارك غرِّد أرسل 94 0 صريح جدا: عند الضيق.. هذا هو الشخص التي تلجأ إليه. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/lISfy اقرأ أيضا وزير الري: هذه خطتنا لحماية السواحل الجزائرية من مياه الصرف الصحي قناة النهار 01 ماي بشار: عجز كبير في الإنتاج الفلاحي المحلي والاستنجاد بالإمداد من شمال البلاد قناة النهار 04 ماي النعامة : جمعيات خيرية تقوم بزيارة المرضى أيام عيد الفطر المبارك قناة النهار 23 أفريل "ترقبوا في "حكاية نجاح".. "الجسد قالب يحتوي الروح والنفس قناة النهار 24 أفريل "رمضان مع هشام كوك : حلويات إقتصادية "مشوّك و لي سيڨار قناة النهار 20 أفريل برج باجي مختار: آلاف المصلين يؤدون صلاة العيد من المصلى الجماعي قناة النهار 21 أفريل "وزير الري :"الوضعية المائية في البلاد لاتدعو للقلق ..ولكن قناة النهار 29 أفريل الفريق أول شنقريحة يترأس أشغال الدورة الـ 16 للمجلس التوجيهي للمدرسة العليا الحـ.ـربية قناة النهار 25 أفريل "مصطفى زبدي : قتلونا بالمنتوج المحلي لي ماتقدرش تقابل بيه "بليغة دايرلها كرطونة و تقولي منتوج محلي قناة النهار 24 أفريل "صحفية النهار :" هكذا جائتني فكرة برنامج قدوتي قناة النهار 21 أفريل