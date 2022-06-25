قناة النهار صريح جدا: غلاء الأسعار.. تكبح السياحة الداخلية في الجزائر بقلم النهار أونلاين نشر في 25 جوان 2022 - 08:55 تحديث في 25 جوان 2022 - 10:03 شارك غرِّد أرسل 113 0 صريح جدا: غلاء الأسعار.. تكبح السياحة الداخلية في الجزائر إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/wZoGm اقرأ أيضا أدرار: ندوة صحفية لوزير التربية على هامش إنطلاق إمتحانات شهادة البكالوريا قناة النهار 12 جوان أخطاء كثيرة يقوم بها المصطافين على الشاطئ.. تعرضهم لحوادث خطيرة قناة النهار 20 جوان هذه آخر الروتوشات من داخل قاعة الصحافة الدولية الخاصة بتغطية الألعاب المتوسطية في وهران قناة النهار 21 جوان بعد عام دراسي شاق الأولياء يرافقون أبنائهم في إمتحان شهادة التعليم المتوسط قناة النهار 06 جوان أولاد جلال: وزير التربية يشرف على إنطلاق إمتحان "البيام" في الفترة المسائية قناة النهار 06 جوان "وزير النقل :"المواطنون مستاؤون في بعض الأحيان من بعض الخدمات في المطار قناة النهار 18 جوان الرئيس تبون لمسؤول مطار وهران: ما تكسرش راسك لي ما خدمش نحيلو مالكونطرا تاعو قناة النهار 24 جوان صريح جدا: هكذا يشعر أولياء التلاميذ في أيام البكالوريا.. قناة النهار 14 جوان "عضو الطاقم الفني للمنتخب الفرنسي لكرة الماء .." هدفنا الإحتكاك بالمستوى العالي قناة النهار 24 جوان طالع هابط: أبناء المسيلة ينندون بالحڨرة ويطالبون بالتحقيق في القائمة بعد حرمانهم من السكن الإجتماعي قناة النهار 07 جوان