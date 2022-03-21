صريح جدا: قائمة “الخضر” لمواجهتي الكاميرون.. تصنع الحدث عند الجزائريين

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صدرت أولى ردود الأفعال من المهاجم الدولي، بغداد بونجاح، بعد استبعاده من القائمة المعنية بلقائي الدور الفاصل ضد الكاميرون.

وتمنى مهاجم الخضر، بغداد بونجاح، التوفيق للمنتخب الوطني في مباراتي الدور الفاصل ضد الكاميرون المؤهل لمونديال قطر.

وكتب اللاعب عبر حسابه بالانستغرام:” أتمنى التوفيق للمنتخب، إن شاء الله التأهل للمونديال”.

كما شهدت القائمة التي كشف عنها الناخب الوطني جمال بلماضي، والمعنية بمواجهتي الكاميرون، غياب المهاجم بغداد بونجاح.

وكشفت الفاف، السبت، عن قائمة الـ24 لاعبا الذين اختارهم بلماضي، لمبارتي السد، والتي غاب عنها اسم بونجاح.

ويأتي غياب مهاجم نادي السد عن هذه القائمة، بسبب التراجع الرهيب في مستواه في الآونة الأخيرة سواء مع ناديه، أو المنتخب.

وتعد هذه أول مرة يغيب فيها بغداد بونجاح، عن قائمة المنتخب الوطني، منذ تولي جمال بلماضي، العارضة الفنية للخضر.

وطالب الناخب الوطني جمال بلماضي من الجميع عدم الحديث عنها كثيرا و التركيز على الأمر المهم وهو التأهل إلى المونديال من عدمه.

كما أكّد بلماضي خلال الندوة الصحفية اليوم “دعونا من الحديث عن القائمة كثيرا. وجب الحديث عن إمكانية التأهل إلى المونديال”.

وأضاف “لا نتحدث عن الضغط. وإنما وجب الحديث عن المباراتين والحديث عن الأمور الفنية التي تخص التأهل إلى المونديال من عدمه”

كما ختم “وجب الحديث عن الأرقام. ودراسة الخصوم هذا هو أفضل”.