قناة النهار صريح جدا : كم ينفق الجزائري على ما يأكله من كماليات.. ؟ بقلم قناة النهار نشر في 17 أكتوبر 2022 - 09:32 صريح جدا شارك غرِّد أرسل 59 0 صريح جدا : كم ينفق الجزائري على ما يأكله من كماليات.. ؟ إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/iSRXK اقرأ أيضا دلال خير: شاب عاش حياته مع ورم خبيث.. حالته الصحية تزداد تعقيدا ويحتاج علاج في أقرب وقت قناة النهار 07 أكتوبر دلال خير: طفلة مصابة بمرض خطير في الكبد ووالدها في رحلة بحث عن علاج يقلل عنها الآلام قناة النهار 30 سبتمبر تصريحات الشارع الجزائري حول قرار السماح بإستيراد السيارات اقل من 3 سنوات قناة النهار 09 أكتوبر موتسيبي : هدفنا فوز أحد البلدان الإفريقية بكأس العالم كالجزائر..مصر و غانا قناة النهار 01 أكتوبر فورار : إستيراد 2 مليون ونص جرعة ضد الانفلونزا الموسمية قناة النهار 16 أكتوبر أكرم معوشي: حياتي مع الروبوتات بدأت "بكارطون" قناة النهار 05 أكتوبر toutes options: الجولة الثانية من البطولة الوطنية لسباق التل قناة النهار 15 أكتوبر "مصطفى زبدي :"التجار الصغار هم ضـ.ـحية اللوبيات الكبيرة.. يجب عليهم التبليغ قناة النهار 07 أكتوبر أمن البليدة يفكك عـ ـصابة أحياء زرعت الرعـ ـب بن خليل وحجز سـ ـيوف من حجم الكبير قناة النهار 07 أكتوبر هذه تفاصيل رفع عدد الرحلات وتطوير شبكة الخطوط الجوية في إفريقيا والعالم قناة النهار 29 سبتمبر