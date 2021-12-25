صريح جدا: كيف ساهمت التجارب في تشكيل حياتك ؟. كما كانت الاجابات الجزائريين مختلفة.

كما يتيح لكم تطبيق النهار الإطلاع على آخبار العاجلة وأهم الأحداث الوطنية.. العربية والعالمية فور حدوثها

حمل تطبيق النهار عبر رابط “البلاي ستور”

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.ennahar.androidapp

في حين يمكن الانضمام الآن إلى مجموعة Ennahar TV على تطبيق #فايبر واستقبلوا الهام والعاجل وآخر الأخبار الحصرية

#النهار معكم حيث ما كنتم عبر الرابط

⬇️⬇️⬇️

https://vb.me/EnnaharTVfb

كما يمكن المشاركة في قنوات النهار على اليوتيوب

https://www.youtube.com/user/ENNAHARTVLIVE/featured

https://www.youtube.com/channel/UC1jpIVjgv2nYjUT3TypMQ8w/featured

https://www.youtube.com/c/EnnaharTvPlus/featured

https://www.youtube.com/c/EnnaharTVActualites

https://www.youtube.com/channel/UCxPcpSwuAYxLFSuuaok-Jqg