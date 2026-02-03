قناة النهار صريح جدا : لعب دور الضحية..حماية للنفس أم هروب من الواقع؟ بقلم النهار أونلاين نشر في 03 فيفري 2026 - 12:01 شارك غرِّد أرسل 58 0 صريح جدا : لعب دور الضحية..حماية للنفس أم هروب من الواقع؟ إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/FPbid اقرأ أيضا باحترافية كبيرة.. مصالح الحماية المدنية تتمكن من إنقاذ شاب محاصر داخل وادي ارهيو قناة النهار 29 جانفي صريح جدا / بين الغفران والنسيان .. هل سبق وأن تعرضت للخيانة قناة النهار 31 جانفي مولوجي: افتتاح أربعة مراكز جهوية للتكفل بالمصابين بطيف التوحد تابعة لوزارة التضامن قناة النهار 26 جانفي إستمرار هبوب رياح قوية على هذه المناطق .. التفاصيل قناة النهار 31 جانفي تيسمسيلت: سيول "واد بوزقزة" تتجاوز المجرى الطبيعي وتهدد السكنات القريبة قناة النهار 29 جانفي تحضيرات مكثفة قبيل تدشين محطة "غار جبيلات" وإعطاء اشارة نقل أولى دفعات خامات الحديد نحو وهران قناة النهار 27 جانفي اقتصاد : محطة القطار تندوف..فك للعزلة وأبعاد خدماتية واقتصادية مهمة قناة النهار 28 جانفي رئيس الجمهورية في جلسة موسعة مع وزير داخلية المملكة العربية السعودية قناة النهار 19 جانفي مجتمع .. مواد تجميل محلية الصنع تكسب ثقة الزبائن قناة النهار 25 جانفي شاهد وصول رئيس الجمهورية إلى ولاية بشار قناة النهار 01 فيفري