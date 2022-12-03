قناة النهار صريح جدا: لماذا تستفز عبارة “أنت شخص نية” الجزائريين ..؟ بقلم قناة النهار نشر في 03 ديسمبر 2022 - 09:30 صريح جدا شارك غرِّد أرسل 57 0 صريح جدا: لماذا تستفز عبارة “أنت شخص نية” الجزائريين ..؟ إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/lix0B اقرأ أيضا بحيرة الرغاية.. محمية طبيعية مهددة بالزوال بسبب المياه الملوثة و نفايات المصانع قناة النهار 13 نوفمبر المحلل المغربي محمد الخراز يكشف ما عمله الرقراقي مع زياش ليظهر بمستوى عالي عكس حاليلوزيتش قناة النهار 27 نوفمبر سعيدة: عين السخونة.. ملتقى لمقومات السياحة الحموية والدينية غير المستغلة قناة النهار 13 نوفمبر جمارك: خلال الـ9 أشهر من السنة الجارية.. 1.5 مليار دج عائدات "المضاربين" قناة النهار 13 نوفمبر طالع هابط: كلنا يد واحدة من اجل القضاء على حوادث المرور التي تحصد الآلاف من الارواح قناة النهار 22 نوفمبر شوقي بوخزاني: شركة موبيليس لديها أكبر عدد من الزبائن على المستوى الوطني بأكثر من 21 مليون مشترك قناة النهار 23 نوفمبر نواب البرلمان يطالبون بتمديد عطلة الأمومة.. و3 أيام غير كافية لتجاوز وفــاة الزوج قناة النهار 25 نوفمبر النهار ترندينغ: قطر تبهر العالم وتفتتح المونديال بآيات من القرآن الكريم قناة النهار 21 نوفمبر "والي وهران يُفاجئ 150 طالبا حافظا للقرآن .. "عمرة لكامل الدفعة بشعار طائرة تحفُّها الملائكة قناة النهار 26 نوفمبر وهران / تجمع مجاري المياه القذرة واختلاطها بنفايات المصانع يُنذر بكـ ـارثة بيئية قناة النهار 25 نوفمبر