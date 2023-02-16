قناة النهار صريح جدا: لماذا لا يرتدي الجزائريون خاتم الزواج ؟ بقلم قناة النهار نشر في 16 فيفري 2023 - 08:55 صريح جدا شارك غرِّد أرسل 210 0 صريح جدا: لماذا لا يرتدي الجزائريون خاتم الزواج ؟ إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/EkMiL اقرأ أيضا الفريق أول السعيد شنقريحة يشرف على إفتتاح أشغال الاجتماع السنوي لإطارات العتاد قناة النهار 31 جانفي شاهد..فريق موبيليس يعمل وسط الثلوج لضمان عدم انقطاع الشبكة بالمناطق النائية بالمدية قناة النهار 29 جانفي أحوال الطقس / أمطار غزيرة وثلوج على هذه المناطق قناة النهار 07 فيفري قبل الشهر الفضيل لحم الخروف بـ 2300 دج للكيلوغرام بعين الدفلى قناة النهار 12 فيفري وصول وفد سياحي يمثل عدة جنسيات عربية وأوروبية لإكتشاف الموروث المادي واللامادي بتبسة قناة النهار 05 فيفري بوقرة : نعرف المنافس جيدا..ولازم نحافظو على الحرارة قناة النهار 30 جانفي صريح جدا: بعد زلـ.زال تركيا وسوريا.. الجزائريون يثمنون الهبة التضامنية قناة النهار 08 فيفري دلال خير: رجل مصاب بسرطان البروستات.. توقف علاجه والسبب أوضاعه الإجتاعية قناة النهار 10 فيفري مومن أيت قاسي: المجلس التنفيذي للكاف يوجه رسائل قوية.. "الجزائر مستعدة لكان 2025" قناة النهار 03 فيفري وصول أول فوج من أفراد الحماية المدنية و الهلال الأحمر الجزائري من سوريا قناة النهار 13 فيفري