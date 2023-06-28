قناة النهار صريح جدا: لمّة الجزائريين في عيد الأضحى.. بين الماضي والحاضر بقلم قناة النهار نشر في 28 جوان 2023 - 11:30 تحديث في 28 جوان 2023 - 12:48 صريح جدا شارك غرِّد أرسل 23 0 صريح جدا: لمّة الجزائريين في عيد الأضحى.. بين الماضي والحاضر إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/xJHdc اقرأ أيضا عين الدفلى / اقتناء اللحم من الجزار .. بديل عائلات فاقت أسعار الأضاحي قدرتها قناة النهار 27 جوان لحظة وصول الرئيس تبون إلى سانت بترسبورغ للمشاركة في المنتدى الإقتصادي الدولي قناة النهار 16 جوان الفريق أول شنقريحة :" رئيس الجمهورية يقود بلادنا بحكمة وتبصر " قناة النهار 21 جوان تيزي وزو: ما سيلفا مصابة بسكوليوز تناشد المحسنين لإجراء عملية جراحية في تركيا قناة النهار 16 جوان شـــــاهد..الرئيس تبون يرفع كأس الكاف قناة النهار 11 جوان عيد أضحى مبارك.. تهاني العيد من مختلف الولايات قناة النهار 28 جوان وصول وزير التربية إلى ورقلة لإعطاء إشارة إنطلاق إمتحان شهادة الباكالوريا قناة النهار 11 جوان تقرت : حسان بوبكري..حرفي يحول بقايا النخيل إلى تحف فنية قناة النهار 25 جوان وزير التجارة :" إخترنا الأحياء الشعبية لعملية تفقّد مدى الإلتزام بالمداومة يوم العيد" قناة النهار 28 جوان ميرفت لبان تذرف الدموع وهي تتحدث عن مفارقتها لوالديها في سوريا والقدوم للجزائر قناة النهار 21 جوان