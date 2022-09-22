قناة النهار صريح جدا: لهذه الأسباب لا تنجح المرأة في كتم الأسرار ..! بقلم قناة النهار نشر في 22 سبتمبر 2022 - 11:14 صريح شارك غرِّد أرسل 28 0 صريح جدا: لهذه الأسباب لا تنجح المرأة في كتم الأسرار ..! إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/DvL21 اقرأ أيضا تسليم وإستلام المهام بين وزير الأشغال العمومية والري ووزير الموارد المائية سابقا قناة النهار 09 سبتمبر الطارف: الشروع في تعويض الفلاحين والمربين المتضررين من الحرائق قناة النهار 02 سبتمبر أحوال الطقس / أمطار رعدية على هذه المناطق قناة النهار 06 سبتمبر شاهد كيف تتسبب القارورات البلاستيكية في الفيضانات بتبسة قناة النهار 02 سبتمبر صريح جدا: بسبب غلاء المعيشة.. جزائريون يعملون بعد التقاعد ! قناة النهار 17 سبتمبر "الشيخ البشير: "افرحوا لتوبة اخوتكم وماتخلوهمش يعاودوا يخرجوا طريق بسبب انتقاداتكم واحكامكم قناة النهار 07 سبتمبر وهران : إصـ ـابة إمرأة وإبنها في إنهيار جدار منزل قيد الإنجاز قناة النهار 01 سبتمبر سامية شرير تتأثر وتذرف الدموع وهي تروي كيف توفت إبنتها في بطنها بسبب حماتها قناة النهار 21 سبتمبر طالع هابط: شاهد الحالة الكارثية التي يعيشها مقر بلدية بومقر في باتنة قناة النهار 04 سبتمبر إستثمار: صدور النصوص التطبيقية لقانون الإستثمار الجديد قناة النهار 20 سبتمبر