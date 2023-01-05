قناة النهار صريح جدا: لهذه الأسباب لا يدهن الجزائريون واجهات منازلهم ..! بقلم قناة النهار نشر في 05 جانفي 2023 - 09:30 شارك غرِّد أرسل 170 0 صريح جدا: لهذه الأسباب لا يدهن الجزائريون واجهات منازلهم ..! إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/DLHYn اقرأ أيضا "الهااتف البسيط أو "الحطبة" .. قصة صمود أمام هواتف "السمارت فون قناة النهار 23 ديسمبر طالع هابط: بعد بث الحالة الكارثية للطريق اولف بولاية ادرار.. السلطات تتحرك قناة النهار 25 ديسمبر عودة النشاط وتراجع الأسعار في آخر سوق للسيارات المستعملة لسنة 2022 قناة النهار 29 ديسمبر "زين عامر: "ديدييه ديشان هو احسن مدرب في دورة مونديال قطر قناة النهار 18 ديسمبر الممثلة نوال قدودو: باش تضحك الناس لازملك موهبة كبيرة وأنا نحب الأدوار المركبة قناة النهار 31 ديسمبر طالع هابط: بعد الحالة الكارثية وضياع المياه بواد سوف .. الوزير رخروخ يتدخل قناة النهار 01 جانفي أجواء ربيعية في عزّ فصل الشتاء..التفاصيل قناة النهار 05 جانفي مجتمع: إستنشاق مسحوق تحضير العصير .. مصالح التجارة تفتح تحقيق حول الظاهرة قناة النهار 18 ديسمبر السياحة الصحراوية تنتعش مع نهاية كل سنة.. تسجيل حركية بشركات النقل الجوي قناة النهار 28 ديسمبر بجاية / "سلطانة ".. تعاني من مرض التشمع الكبدي تستغيث للعلاج بالخارج قناة النهار 30 ديسمبر