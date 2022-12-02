قناة النهار صريح جدا: لهذه الأسباب يتخلى الجزائري عن وظيفته ! بقلم قناة النهار نشر في 02 ديسمبر 2022 - 08:34 صريح جدا شارك غرِّد أرسل 312 0 صريح جدا: لهذه الأسباب يتخلى الجزائري عن وظيفته ! إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/CX4HP اقرأ أيضا نواب البرلمان يصوتون بالأغلبية على مشروع قانون المالية لسنة 2023 قناة النهار 22 نوفمبر البيض: قصر بوسمغون.. وجهة سياحية بإمتياز لمحبي المعالم الأثرية والتاريخية قناة النهار 21 نوفمبر طالع هابط: العجب في تبسة.. مواطن يشتكي الحڨرة بسبب إستغلال الاراضي قناة النهار 13 نوفمبر بلماضي : بوقرة "خويا"..ويستدعي افضل اللاعبين المحليين قناة النهار 13 نوفمبر رئيس الجمهورية : إتـفـقـنا مع كوبا عـلى صناعة الأدوية واللقاحات معا قناة النهار 17 نوفمبر حسين أشيو: على الكاميرون لعب مباراة العمر أمام البرازيل قناة النهار 28 نوفمبر بلماضي : "ليريس" عندو عقلية اللاعبين الإيطالين و يقدر يلعب في عدة مناصب قناة النهار 13 نوفمبر مطاعم ومحلات تفتقر لشروط النظافة..دعوات لتكثيف مداهمات اللجان المختلطة قناة النهار 24 نوفمبر تخلطت بين يحيى طبيش وسامية طبوش بسبب يحيى سمارة قناة النهار 01 ديسمبر صريح جدا: هذا هو المنتخب الذي سيشجعه الجزائريون في "المونديال" .. قناة النهار 12 نوفمبر