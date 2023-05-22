قناة النهار صريح جدا: ماذا سيغير الجزائري في حياته لو عاد به الزمن إلى الوراء ؟ بقلم النهار أونلاين نشر في 22 ماي 2023 - 10:13 شارك غرِّد أرسل 47 0 صريح جدا: ماذا سيغير الجزائري في حياته لو عاد به الزمن إلى الوراء ؟ إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/oZESY اقرأ أيضا طالع هابط: فضائح وكوارث بالجملة في ولاية خنشلة ومشاريع متوقفة منذ 18 سنة قناة النهار 14 ماي طيب معانا / بيتزا بـ4 أذواق متنوعة 🍕 كوكتيل خاص لأصحاب فقر الدم 🍹 قناة النهار 20 ماي إقتصاد: قطاع البناء.. الركود لا يزال يرهن عدة مجالات قناة النهار 13 ماي "مدرب إتحاد عنابة يفـ.ـجّر فضيحة من العيار الثقيل.." بعض اللاعبين خونة وراح نكشفهم قناة النهار 17 ماي رئيس الجمهورية : المكاسب المحققة في عالم الشغل تؤكد عزمنا على حفظ كرامة المواطن قناة النهار 01 ماي إقتصاد: الكفاءات الجزائرية بالخارج .. نحن مستعدون للعودة وهذه مشاريعنا قناة النهار 14 ماي "بن يمينة: "الجسر بين البنايات وراحة المواطن هو الصيانة قناة النهار 15 ماي "طالع هابط: "راهي مخروبة في الجلفة".. مئات الأشجار دمروها في الشارف قناة النهار 07 ماي رئيس الجمهورية: مستعدون لوضع كل الإمكانيات تحت تصرف الجرائد دون استثناء قناة النهار 04 ماي ثلوج مرتقبة على هذه المناطق قناة النهار 12 ماي