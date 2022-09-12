قناة النهار صريح جدا: ماذا يعرف الجزائريون عن ترقيم الولايات الجديدة ؟ بقلم قناة النهار نشر في 12 سبتمبر 2022 - 09:15 شارك غرِّد أرسل 54 0 صريح جدا: ماذا يعرف الجزائريون عن ترقيم الولايات الجديدة ؟ إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/0L7qE اقرأ أيضا تساؤلات: رئيس الجمهورية يأمر الحكومة بدراسة إمكانية العودة إلى التدريس وفق النظام العادي قناة النهار 30 أوت صريح جدا: هل يسمح الجزائريون لأبنائهم بالذهاب إلى الشواطئ بمفردهم ؟ قناة النهار 24 أوت العاصمة: جريـ.مة قتـ.ل بسبب هاتف نقال بالجرف بباب الزوار قناة النهار 05 سبتمبر "مرام: "هذا واش درت باش نرجع دراهم الناس لي وثقوا فيا قناة النهار 31 أوت زوجوني: تحضيرات عرس "رزيقة وياسين" من ولاية سكيكدة قناة النهار 02 سبتمبر تيسمسيلت/ الحمّالة.. تعب وشقاء لكسب الرزق الحلال قناة النهار 06 سبتمبر الطارف: النهار داخل خلية المتابعة العملياتي للدرك الوطني قناة النهار 23 أوت تساؤلات: المرصد الوطني لليقضة لتوفير المواد الصيدلانية يعقد إجتماعا لدراسة مدى توفر الأدوية قناة النهار 01 سبتمبر "طالع هابط: مرفق عمومي بالوادي.. "بعدما كان مخروب خدموه وخلاوه حابس قناة النهار 28 أوت نهاركم جديد/ الطبعة 15 لمسابقة "نجمة الإعلام" 2022 قناة النهار 30 أوت