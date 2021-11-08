صريح جدا: ماشي أي واحد ندير فيه الثقة ونحكيلو أسراري..ماولاش كاين لامان

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الثقة في الآخرين لا يسهل تحديدها، ويصعب التأكد من الشخص الجدير بها إلا بخوض التجربة في بعض الأحيان، يقول إرنست همنغواي “إن أفضل طريقة لمعرفة إذا كان يمكنك الوثوق بشخص ما هي الثقة به”، وفي قول آخر “الثقة بك هو قراري، إثبات صوابي هو اختيارك”.

مئات النساء يعانين من صدمات كثيرة في أعقاب الثقة في الأشخاص الخطأ، ووجد بحث نُشر بمجلة علم النفس الاجتماعي التجريبي عام 2015 أن النساء يحافظن على العلاقات ممتدة أكثر من الرجال، وأنهن لا يفقدن الثقة في الآخرين بسهولة، وهن أكثر عرضة لاستعادة الثقة مقارنة بالرجال؛ لذا فالأولى أن يقمن باختيار من يثقن به بعناية منذ البداية.