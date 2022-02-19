قناة النهار صريح جدا: ما هو البلد الذي يفضله الجزائريون للعمل والإستقرار .. بقلم قناة النهار نشر في 19 فيفري 2022 - 08:22 صريح جدا شارك غرِّد أرسل 142 0 صريح جدا: ما هو البلد الذي يفضله الجزائريون للعمل والإستقرار .. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/0f4cQ اقرأ أيضا مجتمع: بسبب إرتفاع الأسعار .. مواطنون يتخلون عن عادة التحضير لشهر رمضان قناة النهار 12 فيفري صحة MAG: مرض تضخم الطحال.. النصائح والعلاج ! قناة النهار 15 فيفري حوادث المرور في الجزائر..لافتات وإشارات غائبة وخارج المقاييس قناة النهار 10 فيفري مواجهة الكاميرون .. الجزائر تتجند "تنظيميا" وتغييرات بتشاكر قناة النهار 04 فيفري إعترافات خطيرة لأصحاب الإعتداء الشهير على مواطن.." واحد ماكان يسلك من يدنا !!" قناة النهار 06 فيفري "ضحية إنفجار عين ولمان.. "كنت كاريلهم الڨاراج و ماعلاباليش واش كانو يخدمو فيه قناة النهار 08 فيفري قطع الغيار الأصلية لـ السيارات عملة نادرة..والمقلدة منها تتسبب في حـ.وادث أليـ.ـمة قناة النهار 10 فيفري صحة MAG: حالة الإختناق.. أسبابه وعلاجه ! قناة النهار 09 فيفري علي عون: عدم الإستقرار كان سبب تراجع مردود مجمع صيدال وأطراف حاولت تحطيمه قناة النهار 14 فيفري دلال خير: شاب عاش محروما من تفاصيل طفولة طبيعية ووالده يوجه نداء لمساعدته في العلاج قناة النهار 18 فيفري