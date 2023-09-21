قناة النهار صريح جدا: مصاريف الأدوات المدرسية تثقل كاهل أولياء التلاميذ … بقلم قناة النهار نشر في 21 سبتمبر 2023 - 10:31 شارك غرِّد أرسل 101 0 صريح جدا: مصاريف الأدوات المدرسية تثقل كاهل أولياء التلاميذ … إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/diE3Y اقرأ أيضا وزير التربية : الدخول المدرسي هذه السنة يعرف عدة مستجدات قناة النهار 19 سبتمبر خنشلة / أسامة.. شاب يطلق أول كتاب رقمي خاص بتلاميذ البكالوريا قناة النهار 01 سبتمبر باتنة : أولياء تلاميذ بديدس بتاكسلانت يطالبون بمدرسة قبيل الدخول المدرسي قناة النهار 14 سبتمبر بداية شحن 8 طائرات عسكرية بمساعدات إنسانية هامة واستعجالية موجهة إلى ليبيا الشقيقة قناة النهار 12 سبتمبر طلبة جامعيون يبدعون في مجال الروبوت رغم النقائص قناة النهار 03 سبتمبر فلاحة: إقالات بالجملة وإجراءات ردعية .. تطهير القطاع الفلاحي من المتقاعسين قناة النهار 14 سبتمبر طالع هابط: الجزائر بلد الإنسانية والشهامة والبطولة والحمدلله قناة النهار 10 سبتمبر صريح جدا: رأي الأولياء حول تعميم تدريس اللغة الإنجليزية في المؤسسات التعليمية قناة النهار 06 سبتمبر مزيان إيغيل يكشف كيف تم التلاعب من أجل تنحيته وتفضيل مترشح آخر عليه لرئاسة الفاف قناة النهار 11 سبتمبر وزير التربية :الرئيس أمر بوجوب إعطاء كل الرفاه المدرسي لأبنائنا قناة النهار 19 سبتمبر