الوطني صريح جدا: مظاهر البذخ في الأعراس.. بين مؤيد و معارض بقلم قناة النهار نشر في 24 أوت 2023 - 11:33 صريح جدا شارك غرِّد أرسل 102 0 صريح جدا: مظاهر البذخ في الأعراس.. بين مؤيد و معارض إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/ZjWC9 اقرأ أيضا خدمة شراء الكتب والطوابع بالبطاقة الذهبية متوفرة الآن الوطني 21 أوت بمشاركة جزائرية.. إفتتاح فعاليات اليوم الثاني من قمة بريكس الوطني 23 أوت وزير الداخلية يعاين مشروع الطريق الإجتنابي بخنشلة الوطني 16 أوت بالفيديو.. قاصر جزائري يفقد عينه بسبب الشرطة الفرنسية خلال المظاهرات ضد مقتل نائل الوطني 06 أوت اتصالات الجزائر تطلق عرضا إستثنائيا بـ1000 دج فقط! الوطني 20 أوت تسويق ضمادات طبية مغشوشة: 10 سنوات حبسا لمعزوز و6 سنوات لبقية المتهمين الوطني 06 أوت برنامج خاص لتزويد المستثمرات الفلاحية والسكنات البعيدة بتجهيزات للطاقة الشمسية الوطني 09 أوت خنشلة.. مراد يشدد على احترام آجال إنجاز محطة المياه المستعملة ببلدية بابار الوطني 16 أوت هني يدعو إلى عصرنة وسائل الإنتاج الفلاحي الوطني 22 أوت تطرقا لمواضيع هامة.. بوغالي يتحادث مع رئيس مجلس الشورى الإيراني الوطني 21 أوت