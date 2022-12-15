قناة النهار صريح جدا: معرض الإنتاج الوطني.. فخر الصناعة الجزائرية بقلم قناة النهار نشر في 15 ديسمبر 2022 - 08:33 تحديث في 15 ديسمبر 2022 - 10:34 صريح جدا شارك غرِّد أرسل 242 0 صريح جدا: معرض الإنتاج الوطني.. فخر الصناعة الجزائرية إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/TB5Qa اقرأ أيضا "وزير السكن :" كلمة أزمة السكن مايتقبّلهاش عقلي وقلبي قناة النهار 01 ديسمبر طالع هابط: مشروع سكنات عدل 1200 بخميس مليانة يعود للعمل بعد توقفه بسبب العراقيل قناة النهار 08 ديسمبر شبكات تستغل الاطـ.ـفال عبر مواقع التواصل الإجتماعي.. أي عقوبات قانونية؟ قناة النهار 07 ديسمبر تساقط أمطار متفرقة و ضعيفة بهذه المناطق قناة النهار 05 ديسمبر تواصل زيارة وفد من المنتخبين المحليين الفرنسيين بالعاصمة قناة النهار 25 نوفمبر الفرصة الثانية / مُدمن يروي تجربته المُــؤلمة مع المخدرات والكاشيات في اليونان ..ترقّبوها قناة النهار 29 نوفمبر الوزير الأول : الجزائر تتطلع إلى رفع حجم الإستثمار وزيادة التبادلات التجارية مع الولايات المتحدة قناة النهار 14 ديسمبر شنقريحة : بفضل رفض المواطنين للتطرف تمكنت الجزائر من إفشال الإستراتيجيات الخبيثة التي إستهدفت الدولة قناة النهار 03 ديسمبر تركيب مضخة الأنسولين.. أمل وحياة جديدة لمرضى السكري قناة النهار 27 نوفمبر "سامية طبّوش :" نحتاج 20 مليون في الشهر باش نعيش عادي.. ومفيدة تردّ قناة النهار 09 ديسمبر