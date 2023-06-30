قناة النهار صريح جدا: “مهيبة عيد الأضحى”.. هذا ما يهديه الجزائريون بقلم قناة النهار نشر في 30 جوان 2023 - 09:30 صريح جدا شارك غرِّد أرسل 124 0 صريح جدا: “مهيبة عيد الأضحى”.. هذا ما يهديه الجزائريون إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/Guuw4 اقرأ أيضا طالع هابط: شاهد كيف أًصبحت سيدي عمار بعنابة بعد إضراب عمال النظافة قناة النهار 27 جوان سامي زرياب يؤدي قصيدة ابراهيم الخليل بصوت رائع قناة النهار 28 جوان بجاية / مداهمات فجائية للدرك الوطني لمركب سياحي قناة النهار 25 جوان وزير التجارة :"هناك مغالطات.. المواد غير المدعمة مواد حرّة, الدولة لاتتدخّل في تسقيف أسعارها" قناة النهار 22 جوان رئيس الجمهورية :" بفضل مساعدة الصديقة روسيا تحصلنا على منصب غير دائم في مجلس الأمن" قناة النهار 15 جوان " أزيد من 790 ألف مترشح يجتازون امتحانات البكالوريا بداية من اليوم.."ربي يوفقهم قناة النهار 11 جوان الرئيس تبون :" الجزائر تحاول التسريع في انضمامها إلى منظمة البريكس " قناة النهار 15 جوان شـــاهد رئيس الجمهورية يزلزل القاعة خلال أشغال منتدى طرسبورغ:"الجزائريون ولدوا أحرار وسيبقوا أحرار" قناة النهار 16 جوان مترشحة لإجتياز البكالوريا :" مواضيع هذه السنة كانت أسهل من مواضيع السنة الماضية" قناة النهار 14 جوان صريح جدا: هكذا كانت أجواء إمتحانات شهادة البكالوريا .. قناة النهار 12 جوان