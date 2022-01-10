صريح جدا: مواجهة سيراليون.. “الخضر” جاهزون والأنصار متفائلون

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وطمأن رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم “شرف الدين عمارة” جميع الجزائريين بخصوص الظروف التي يتواجد عليها الخضر بمدينة دوالا.

عمارة قال حصريا للنهار على هامش تواجده بالملعب الأولمبي بالعاصمة الكاميرونية ياوندي.

“الحمد الله، الظروف جيدة ومواتية بمدينة دوالا أين يتواجد المنتخب الوطني الجزائري للتحضير لمواجهة سيراليون”.

“لم أتحدث مع الناخب الوطني جمال بلماضي منذ وصولي أمس إلى الكاميرون لكن الأكيد أنه لا توجد أي عراقيل لحد هاته اللحظة، ونحن لا ننتظر اللحظة الأخيرة من أجل ترتيب الأمور”.

وعلق رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم “شرف الدين عمارة” على المباراة الافتتاحية للكان التي جمعت اليوم الكاميرون ببوركينافاسو.

عمارة قال حصريا للنهار على هامش تواجده بالملعب الأولمبي بالعاصمة الكاميرونية ياوندي:”لقد كانت مباراة افتتاحية بنفس طابع المباريات الافتتاحية، لم نُشاهد الشيئ الكثير”.

كما رفض عمارة التعليق على سؤالا يتعلق بسهولة المأمورية بالنسبة للخضر بعد مشاهدته مستوى المواجهة الافتتاحية.

حيث اكتفى بالقول:”لا أريد الدخول في هاته التفاصيل وهذه مجرد مباراة افتتاحية”.

وأكد رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم، شرف الدين عمارة، أن الاتحادية نددت بالمطالب. التي تدعو لإلغاء نهائيات كأس أمم إفريقيا 2021 المزمع إقامتها بالكاميرون.

كما أجرى رئيس الفاف حوارا مطولا مع قناة “الجزائر الدولية”، للحديث عن تتويج الخضر بلقب كأس العالم للمنتخبات العربية. و قال “هناك من تحجج بأن ظروف الوقاية من تفشي كورونا في الكاميرون غير كافية، لحماية اللاعبين الأفارقة الناشطين بالدوريات الأوروبية”.

كما تابع “أعتقد أن التفكير في إلغاء نهائيات كأس أمم إفريقيا يعتبر قلة احترام للمنتخبات الإفريقية”. و “يجب أن نندد بهذا القرار وهذا ما قمنا به”.