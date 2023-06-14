قناة النهار صريح جدا: هذا ما أنفقه مترشحو البكالوريا على الدروس الخصوصية ..! بقلم قناة النهار نشر في 14 جوان 2023 - 09:45 شارك غرِّد أرسل 118 0 صريح جدا: هذا ما أنفقه مترشحو البكالوريا على الدروس الخصوصية ..! إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/Blc2m اقرأ أيضا رامي: درت غلطة حياتي كي حبيت نستورد من الخارج.. إحتالو عليا وخسرت كامل دراهمي قناة النهار 31 ماي صريح جدا : التأمين على الممتلكات..ثقافة غائبة لدى الجزائريين ! قناة النهار 04 جوان قالمة: ماجدة مترشحة لشهادة البكالوريا من ذوي الهمم تطمح إلى دخول مجال على النفس قناة النهار 12 جوان والي وهران: أرسلوا فيديوهات وصور مفبركة لفيضانات وحرائق بوهران قناة النهار 25 ماي عين الدفلى : أولياء يرافقون أبناءهم في إمتحان شهادة التعليم المتوسط قناة النهار 07 جوان وهران: بنايات جماعية خارج القواعد التنظيمية للمناطق الحضرية قناة النهار 02 جوان فاسألوا: الإيمان بضع و سبعون شعبة قناة النهار 26 ماي مترشحة من العاصمة : "المات" لازم نخدمو فيها باش يطلع المعدل قناة النهار 12 جوان إستمرار تساقط الأمطار الرعدية بكميات معتبرة .. قناة النهار 29 ماي عودة حركة المرور على مستوى الطريق الإجتنابي الرابط بين أولاد فايت و بابا حسن قناة النهار 25 ماي