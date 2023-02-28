قناة النهار صريح جدا: هذا ما يعرفه الجزائريون عن فضائل شهر شعبان بقلم قناة النهار نشر في 28 فيفري 2023 - 08:18 شارك غرِّد أرسل 63 0 صريح جدا: هذا ما يعرفه الجزائريون عن فضائل شهر شعبان إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/kdGO6 اقرأ أيضا قبل الشهر الفضيل لحم الخروف بـ 2300 دج للكيلوغرام بعين الدفلى قناة النهار 12 فيفري السويدي للكابلات .. إستثمار مصري يواصل إقتحامه للأسواق العالمية قناة النهار 17 فيفري "طالع هابط: والي البويرة يرفض تدشين ملعب بعين بسام .. النوي يرد.. "خلاص العقلية تاع بكري قناة النهار 19 فيفري طالع هابط: الشيخ النوي يرد على سلطات سيدي بلعباس حول سرقة كوابل الميترو قناة النهار 14 فيفري وصول جثمان الضحيتين المتوفيتين خلال زلزال تركيا إلى مطار هواري بومدين قناة النهار 11 فيفري عبد المجيد مناصرة: يجب أنا لا نقع في فخ فرنسا وهم مطالبون بالإعتذار على جرائمهم قناة النهار 13 فيفري نوال زعتر: عند رؤيتي "للدقيش" في الاستديوهات نضحك في قلبي ونفكر في الإعتزال قناة النهار 10 فيفري شاهد.. هكذا خبأت عصابة المخدرات 70 كلغ "زطلة" داخل السيارات على طريقة الأفلام والأمن يداهمهم قناة النهار 14 فيفري ميلة / مصانع إعادة الرسكلة .. مهام فرقة حماية البيئة لإنقاذ الأرواح قناة النهار 25 فيفري صريح جدا/ رأي الجزائريين في قرار زيادة إنتاج الزيت والسميد في الحجم الصغير قناة النهار 27 فيفري