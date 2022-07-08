قناة النهار صريح جدا: هذا ما يعرفه الجزائريون عن فضل صيام يوم عرفة بقلم قناة النهار نشر في 08 جويلية 2022 - 10:10 صورة مركبة شارك غرِّد أرسل 39 0 صريح جدا: هذا ما يعرفه الجزائريون عن فضل صيام يوم عرفة إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/5H1au اقرأ أيضا الجزائري شوشار رمزي يحل بالمركز الأخير في سباق 200 سباحة متنوعة قناة النهار 03 جويلية رئيس الإتحادية الجزائرية للكاراتي : نحن نحب التتويج و اليوم قدرنا نقولوكلمتنا قناة النهار 26 جوان أخ الضحـ.ية الممرضة: هذا مات باباه راه يقتل فالناس..والمحاسبة تبدا من لي خلاوه يخرج فالمرة اللولة قناة النهار 30 جوان رئيس اللجنة الدولية للألعاب المتوسطية:" إبقوا متحدين وفي سلام ..فخور كوني رئيس الإتحاد" قناة النهار 25 جوان قناة النهار 01 جويلية "المصارعة فايزة ايسياحن تفوز على الصربية وتتأهل للمنافسة على البرونزية.. "ادعولنا بالتوفيق قناة النهار 29 جوان أضاحي العيد هذه السنة لمن استطاع إليها سبيلا..وغلاء الأعلاف حٌجة الموال قناة النهار 26 جوان "رئيس المحكمة الدستورية يستذكر أيام الثورة ويبكي متأثرا.." لقد عشت هذا اليوم و أنا جندي قناة النهار 03 جويلية وهران 2022: درك وطني .. هكذا يتم تأمين كل أماكن المنافسة بالألعاب المتوسطية قناة النهار 26 جوان رئيسة الوفد التونسي: لا فرق بيننا ويبين الجزائريين نحن نلعب في بلدنا الثاني قناة النهار 30 جوان