قناة النهار صريح جدا: هذا ما يُشجع الأجانب على الإستثمار بالجزائر بقلم النهار أونلاين نشر في 09 ماي 2023 - 09:20 شارك غرِّد أرسل 104 0 صريح جدا: هذا ما يُشجع الأجانب على الإستثمار بالجزائر. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/VYHdy اقرأ أيضا وزير البريد والمواصلات يطلب من إحدى المواطنات دفع الفاتورة عن طريق الأنترنيت قناة النهار 27 أفريل ميلة : بوتخماتن..التاريخ الذي تعيد وزارة الثقافة له الإعتبار قناة النهار 26 أفريل الكتكوتة زهرة تطرب بلاطو النهار بأغنية "من زينو نهار اليوم" مع الفنان القدير عبد القادر شاعو قناة النهار 21 أفريل محمد بدروني يروي قصته المأساوية وكيف كان يبيت في حاوية ويأكل "الكاشير" من أجل تحقيق حلمه قناة النهار 03 ماي تلمسان / حلقات ذكر ومشاريع تربوية بالإقامة الجامعية للبنات قناة النهار 09 ماي رئيس الجمهورية: مستعدون لوضع كل الإمكانيات تحت تصرف الجرائد دون استثناء قناة النهار 04 ماي ريبورتاج : ثيفسوين..عيد ربيع سكان منعة بباتنة قناة النهار 26 أفريل المدير العام للصيدلية المركزية يكشف أسباب ندرة أدوية الأمراض المزمنة من المؤسسات الإستشفائية قناة النهار 08 ماي مع اقتراب موسم الإصطياف.. الجالية ترحب بكل التسهيلات لقضاء الصيف في الجزائر قناة النهار 09 ماي شبح الجفاف .. ضرورة الاعتماد على التقنيات الحديثة للري قناة النهار 06 ماي