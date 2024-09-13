قناة النهار صريح جدا :هذا هو أغلى شيء يملكه الجزائري في حياته.. بقلم قناة النهار نشر في 13 سبتمبر 2024 - 10:49 شارك غرِّد أرسل 80 0 صريح جدا :هذا هو أغلى شيء يملكه الجزائري في حياته.. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/OWtN6 اقرأ أيضا إبراهيم مراد: المترشح الحر عبد المجيد تبون كانت له الشجاعة في إطلاق مشروع غارا جبيلات قناة النهار 26 أوت فاتح بوطبيق: حضرنا 18 تجمعا شعبيا في مختلف الولايات وكانت كلها ناجحة لمساندة المترشح عبد المجيد تبون قناة النهار 24 أوت صريح جدا : السياحة الجبلية..بديل الشواطئ في فصل الصيف عند الجزائريين قناة النهار 01 سبتمبر حافلات إيتوزا لنقل المواطنين نحو مكاتب الاقتراع والميترو والترامواي مجاناً قناة النهار 06 سبتمبر تيزي وزو : تجمع شعبي حاشد لدعم المترشح الحر للرئاسيات عبد المجيد تبون قناة النهار 28 أوت صريح جدا : هكذا هو الفرق بين الزميل و الصديق في العمل عند الجزائريين قناة النهار 31 أوت صريح جدا : هل تشارك المرأة الجزائرية العاملة في نفقات البيت ؟ قناة النهار 04 سبتمبر الشيخ النوي: "شاهد سيارة من موكب حزب الأفلان غلقو على المفتاح داخل السيارة وبقاو حاصلين" قناة النهار 01 سبتمبر حساني: ليس هناك حزب أو منظمة ولا هيئة أعلنت عن مقاطعة الإنتخابات الرئاسية قناة النهار 01 سبتمبر حساني شريف : علينا تغيير نظرتنا للجالية لأنها ليست حرقة وجواز سفر ووثائق بيومترية فقط قناة النهار 01 سبتمبر