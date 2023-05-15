قناة النهار صريح جدا: هذا هو أكثر شيء ندم عليه الجزائريون في حياتهم بقلم النهار أونلاين نشر في 15 ماي 2023 - 10:27 شارك غرِّد أرسل 94 0 صريح جدا: هذا هو أكثر شيء ندم عليه الجزائريون في حياتهم. إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/jfWcW اقرأ أيضا فرقة البياري تحجز كمية معتبرة من الأقراص المهلوسة مخبأة بإحكام على متن شاحنة محملة بالبصل قناة النهار 10 ماي "الرئيس تبون: "20 ألف شاب تخلوا عن منحة البطالة قناة النهار 06 ماي الإطاحة بشبكة إجـ.ـرامية مختصة في سرقة المواشي بالوادي قناة النهار 03 ماي حج 2023 : قرار منح 2000 جواز حج يعيد الأمل لمن تجاوز سنهم 70 سنة قناة النهار 28 أفريل برج بوعريريج / عزوز.. سنين من المعاناة وحدة الألم أقعدته الفراش قناة النهار 09 ماي أجواء شتوية و باردة طيلة نهار اليوم بهذه المناطق قناة النهار 08 ماي وزير الري: قلة الأمطار كان له إنعكاس مباشر على مخزون مياه السدود لكننا تداركنا الأمر قناة النهار 01 ماي النعامة : جلول..مصاب بالسرطان يستنجد السلطات للتكفل بحالته الصحية قناة النهار 25 أفريل وزير الفلاحة: القطاع يساهم بـ14.7 بالمائة من الناتج الداخلي الخام قناة النهار 08 ماي التطبيب الذاتي .. آثار وخيمة لسلوك غير مسؤول قناة النهار 14 ماي